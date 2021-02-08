مبيعات السيارات في الصين تقفز 25.7% خلال يناير

2021/02/08 | 20:02 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات السيارات في الصين بأكبر وتيرة شهرية منذ 2016 خلال يناير/كانون الثاني.

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