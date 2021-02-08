تصريح جديد من وزير الموارد المائية حول ’بروتوكول’ التعاون مع تركيا

2021/02/08 | 20:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاثنين، أن الوفد التركي سيصل إلى بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة تفاصيل بروتوكول التعاون في مجال نهر دجلة.

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وذكر الحمداني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (8 شباط 2021)، أن "الحكومة العراقية قدمت مسودة بروتوكول للتعاون في مجال نهر دجلة الرئيس للجانب التركي"، مشيرا الى أنها "دخلت حيز المناقشات ونحن الان بانتظار وفد من تركيا لمناقشة تفاصيل البروتوكول الذي يتضمن انشاء مركز بحثي في بغداد".

وأضاف، أن "هناك تفهما كبيرا من الجانب التركي لاحتياجات العراق المائية"، مؤكدا أن "جميع البوادر ايجابية، تتمثل بحسن التعامل وتبادل المعلومات وتأمين الحصص المائية التي تلبي حاجة البلاد".

وأشار الى أنه "تم تزويد الجانب التركي بجميع المعلومات المطلوبة واحتياجات واقع الحال الموجود في العراق"، مضيفاً أن "الوزارة تعمل مع تركيا وايران على أمل أن تكون هنالك نفس الاستجابة من الجانب الايراني لغرض الوصول للتفاهمات التي تخص الروافد المشتركة مع ايران".

وبشأن مياه الامطار تابع الحمداني، أن "الوزارة لديها خطة في خزن واحتواء مياه الامطار، وأن كوادر وآليات الوزارة مستنفرة في جميع محافظات العراق لاحتواء كمية الامطار"، لافتاً الى إن "هنالك تقنينا سيكون في فتح دفعات المياه، وهذا يدعم بشكل كبير الخزين الاستراتيجي للوزارة تحسباً للصيف القادم".

ونوه عن أن "حملة رفع التجاوزات على الانهر مستمرة في جميع المحافظات"، داعيا "الحكومات المحلية والمحافظين لدعم جهود الوزارة في حملتها".

وقال مبعوث الرئاسة التركية الخاص إلى العراق ويسل أر أوغلو، إن بغداد ستكون رابحة إذا تعاونت مع تركيا في قضية المياه، فيما أكد أن بلاده تعمل وفق مبدأ "الربح المتبادل".

وذكر أوغلو خلال اجتماع عقد في البرلمان التركي لتقييم الجهود المبذولة في سبيل القضاء على مشكلة المياه في العراق، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، وتابعه "ناس"، (3 شباط 2021)، إنه "اجتمع مع وفد مكون من 51 شخصا يعملون في المؤسسات التركية ذات الصلة، وأعدوا خطة عمل حول المياه والطاقة".

وأضاف، أنه "أجرى مع الوفد المرافق زيارة لبغداد في 31 تموز 2019، وأعدوا خارطة طريق لحل مشكلة المياه في العراق".

وتابع، "عرضنا سابقا إنشاء مركز لأبحاث موارد المياه التركية العراقية وتطبيقها، أظن أنها ستكون ذات فائدة، لأن مثل هذه الخلافات تكمن في أساساتها نقص المعلومات وانعدام الاتصالات المتبادلة".

وأفاد بأن "المسؤولين العراقيين أعربوا عن ترحيبهم بإنشاء المركز"، مشيراً إلى أنهم "أعدوا ضمن هذا الإطار مسودة بروتوكول".

ولفت إلى أن "المسؤولين العراقيين طلبوا زيارة سد إليسو التركي على نهر دجلة".

وأشار إلى أن "الجانب العراقي يطلب منا كميات معينة يستحيل توفيرها، فهذا العام طلبوا ما بين 1.5 إلى 2 ضعف كمية المياه الواردة".

وأوضح أنهم "ينظرون فقط لمجرى دجلة الرئيسي ولا يلتفتون لروافده التي تدخل العراق مباشرة"، مؤكدا أيضا على "ضرورة مراعاة الوضع السوري خلال المباحثات، حيث يشكل النهر الحدود بين سوريا وتركيا قبل دخوله العراق".

وتابع، "سوريا أحد الشركاء، ولدينا ثانيا إيران التي ترفد دجلة بالعديد من الأنهار، فينبغي مراعاة ذلك".

ونوه أر أوغلو إلى "خبرة تركيا الكبيرة في عمل محطات معالجة مياه الصرف الصحي، والتقنيات الخاصة التي تمتلكها، حيث أبلغ الجانب العراقي بقدرة تركيا على معالجة مشكلة مياه الشرب".

واستطرد بالقول "إذا تعاونوا معنا سيكسبون بالتأكيد، لأننا لسنا دولة أو أمة مستعمرة، بل نعمل وفق مبدأ الربح المتبادل".

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