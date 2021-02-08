2021/02/08 | 20:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بخطوات هادئة وغير معلنة يعزز "الحرس الثوري" الإيراني نفوذه في مناطق شرق سوريا، وخاصة في محيط البوكمال التي يعتبرها "عاصمته الأبرز"، كونها تتوسط الممر البري الذي يصل طهران بالعاصمة بيروت، ولتحقيق هذا الهدف يحاول في الوقت الحالي استقطاب عشائر المنطقة من أجل إقناعها في تشكيل قوة محلية من أبنائها، لتتبع له بشكل مباشر.

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