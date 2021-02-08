2021/02/08 | 20:42 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اجتمعت لجنة المسابقات، اليوم، في مقر الاتحاد، بحضور رئيس اللجنة، الدكتور حيدر عوفي، وأصدرت عددا من القرارات التي تخص تحديد موعد انطلاق المرحلة الثانية لدوري الكرة الممتاز للموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١ ، ودعوة الاندية لمناقشة آلية دوري الشباب، وكما يلي:

١- انطلاق المرحلة الثانية/ الجولة الاولى لدوري الكرة الممتاز سيكون بتاريخ (١٩-٢).

٢- يسمح لكل نادٍ مشارك في الدوري الممتاز والدرجة الاولى بإضافة خمسة لاعبين على الكشوفات خلال فترة الانتقالات.

٣- استضافة ممثل واحد عن كل نادٍ مخول بكتاب رسمي لحضور اجتماع مناقشة آلية دوري الشباب للدوري الممتاز لفرق بغداد يوم غد الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرًا.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لجنة المسابقات تحدد موعد انطلاق المرحلة الثانية من الدوري الممتاز 7 SKY TV.

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