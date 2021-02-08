وصول رئيس السلطة القضائية الإيرانية إلى بغداد

2021/02/08 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز وصل رئيس السلطة القضائية في إيران، “ابراهيم رئيسي” إلى بغداد في زيارة رسمية.وقال مصدر قضائي في تصريح لوسائل إعلام محلية، إن “آية الله ابراهيم رئيسي وصل إلى بغداد في زيارة رسمية”.وفي وقت سابق، اصدرت السفارة الايرانية في بغداد، اليوم الاثنين، بيانا حول زيارة رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم …

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