الكاظمي يلتقي صالح ويبحث معه أوضاع البلاد

2021/02/08 | 20:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز بحث رئيسا الجمهورية والوزراء العراقيين، الاثنين، آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، وجهود إقرار موازنة العام الحالي. وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقى “النور نيوز”، نسخة منه أن “الكاظمي استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح”. وأضاف البيان أنه “جرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، فضلًا عن …

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