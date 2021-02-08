الاستخبارات العسكرية تستولى على عدد من العبوات ومساطر التفجير في صحراء الشامية

2021/02/08 | 20:50 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن تمكن الاستخبارات من الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة ومساطر التفجير في صحراء الشامية بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان تلقته /المعلومة/، انه “استنهاضا لمهامها في البحث و التفتيش عن مخابىء اسلحة وعتاد داعش الارهابي وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة تمكنت سرية الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة بقيادة عمليات الجزيرة وبمشاركة مفرزة الطائرات المسيره من الوصول الى مخبأ يضم كدسا للعبوات الناسفة في منطقة الصكره ضمن صحراء الشامية بالانبار “.

واضافت ان “الكدس ضبط بداخله ١٠٨عبوة ناسفة على شكل جلكانات سعة ١٠ لتر معبأة بمادة السي فور، و٩٧مسطرة تفجير، و١٨ عبوة ناسفة على شكل مطفآة حريق، وقد تكلفت مفارز هندسة قيادتنا بتدمير المواد موقعيا دون حدوث اضرار”.



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