تقصير الموظّفين في دوائر نينوى يثير سخط المواطنين وامتعاضهم

2021/02/08 | 20:51 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل شهدت محافظة نينوى تغييرات في الدوائر الحكومية ومدرائها وموظّفيها، بحيث أصبح توزيع المناصب على أساس مقربتهم من الأحزاب السياسية والدينية ممّا أدى إلى فشل إدارة هذه الدوائر في محافظة نينوى في تقديم الخدمات للمواطنين، وتقاعسهم في تأدية مهامهم وواجباتهم.في أكثر من حالة غريبة تكررت بوجود العديد من الموظّفين يحوّلون …

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