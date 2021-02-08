2021/02/08 | 20:57 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | المتحدثة باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووي إذا امتثلت إيران بالكامل لالتزاماتها

المتحدثة باسم البيت الأبيض: امتثال إيران لالتزاماتها سيشكل منصة للوصول إلى اتفاق أكبر وأقوى

المتحدثة باسم البيت الأبيض: الولايات المتحدة ستلتزم بالاتفاق النووي إذا امتثلت إيران بالكامل لالتزاماتها

المتحدثة باسم البيت الأبيض: امتثال إيران لالتزاماتها سيشكل منصة للوصول إلى اتفاق أكبر وأقوى

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