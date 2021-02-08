تساؤلات بشان سر (البطة) وصراع القوى السياسية بشانها

2021/02/08 | 21:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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رغم تاجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة الى بداية شهر تشرين الاول المقبل بدواعي فنية، الا ان السجال بدأ منذ الان بين التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر وائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حول ما عرف شعبيا بـ (البطة).

وقد اثارت السجالات تساؤلات حول البطة وهي سيارات تويوتا كراون من موديلات 1994-2002 استخدمت خلال عمليات الخطف، التي كانت تتم أيام الحرب الطائفية (2006 - 2008) في التصفيات الجسدية.

وقد عاد الحديث عن البطة أثر تصريحات للنائب السابق مشعان الجبوري ردا على رغبة التيار الصدري بتسلم رئاسة الوزراء بعد الانتخابات المقبلة، قال فيها إن السنة لا يرغبون في أن يكون (سائق البطة) رئيسا للوزراء.

المالكي من جهته، أكد عزمه تولي منصب رئاسة الوزراء فيما لو جرى تكليفه، وتعهد بملاحقة "البطة"، ما أثار حفيظة الصدريين، ورد ما يعرف بـ "وزير الصدر"، محمد صالح العراقي، على تصريحات رئيس الوزراء الأسبق بعنف.

وكتب العراقي في تغريدة على "تويتر"، إن "من الممكن القول إن البطة هي الحل الوحيد للفاسدين، ولمن باعوا ثلث العراق لـ(داعش)"، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهت للمالكي بالتسبب في سقوط الموصل ومدن عراقية أخرى بيد التنظيم منتصف عام 2014.

واضاف، "إلا أن أخلاقنا، نحن الصدريين القح (الخالصين)، لا تسمح لنا بذلك، فهي سيرة المنشقين والميليشيات الوقحة، وهم أجمع ليسوا أسوة لنا".

وذكر خبراء انه رغم الخلافات العميقة بين التيار الصدري وائتلاف القانون برئاسة المالكي، الا ان الجانبين اعلنا رفضهما فكرة الإشراف الأممي على الانتخابات العراقية المقررة في شهر (تشرين الأول) المقبل، في اصفاف غريب افرزتها الانتخابات المقبلة.

ا.ح

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