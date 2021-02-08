الأفواه المُتلسنة... تحتاج.. ؟!

2021/02/08 | 21:00 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: حيدر عاشور

خطوة أخرى حقيقية من الحكومة كي تضم تحت

اجنحتها جميع الطوائف على ارضها

العراقية، مجسددا اماني وامال وطموحات

ابناء الوطن الواحد في رؤية الحواجز

والفواصل (الطائفية) التي خلفها ايتام

ما

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