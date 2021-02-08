2021/02/08 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بين وحدة فورية وإتحاد فدرالي ضاع العراق – محمد السعدي تعتبر احدى من ركائز نجاح ثورة 14 تموز 1958في العراق الملكي (المنتدب بريطانياً ) ، قيام جبهة الاتحاد الوطني التي تأسست عام 1957 والتي ضمت بين جناحيها الأحزاب التي تعمل في الساحة العراقية الشيوعيين والبعثيين والوطنيين والمستقلين أضافة الى القوى الكردية ، وواحدة من اهدافها الرئيسية […]

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