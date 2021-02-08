2021/02/08 | 21:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موقع العراق والعرب في مؤشر الفساد لعام 2020 – أكرم عبد الرزاق المشهداني أصدرت منظمة الشفافية الدولية CPI في اواخر شهر كانون الثاني 2021 تقريرها السنوى عن “مدركات الفساد في العالم لعام 2020 والذي يضم تقييم 180 دولة على مؤشر الفساد العالمي.ويعد التقرير السنوي من أهم المساهمات التي تناولت مسألة الفساد في العقد الماضي والتي […]

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