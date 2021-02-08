لاجارد: المركزي الأوروبي متمسك بالسياسة النقدية التيسيرية رغم ارتفاع التضخم

2021/02/08 | 21:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قالت رئيسة المركزي الأوروبي إن البنك يجب أن يبقي السياسة النقدية التيسيرية كما هي رغم ارتفاع معدل التضخم في الشهر الماضي.

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