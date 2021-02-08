رفض عربي لأية إجراءات إسرائيلية أحادية تؤثر على حقوق الفلسطينيين

2021/02/08 | 21:03 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة - مباشر: أكد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية الرفض العربي لأية مشروعات أو خطوات إسرائيلية أحادية الجانب تؤثر سلبا على حقوق الشعب الفلسطيني وتخالف القانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي لا بديل عنه.وأعاد المجلس - في ختام …

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