عضو بالأمن النيابية: ابلغت الكاظمي شخصياً بمخطط داعش الجديد: ينوي ضرب محافظتين

وفي وقت سابق من العام الماضي، أكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، النائب كاطع الركابي، أن تسلل داعش من الحدود السورية لم يتوقف.
وقال الركابي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحدود كبيرة وتأمينها صعب جداً كونها بحاجة إلى قوات كبيرة لمسكها مع وجود تعقيدات التضاريس وتنوعها من منطقة الى أخرى".
واضاف الركابي، أن "هناك افكار واراء متعددة لضبط الحدود العراقية – السورية منها الاعتماد على التقنيات الحديثة ومنها كاميرات المراقبة الحرارية"، لافتاً إلى أن "ضبط الحدود وإيقاف ملف التسلل ضرورة أمنية ستراتيجية لانهاء ثغرة سبب الضرر الامني في لبلاد".
وكان تنظيم داعش الإرهابي شن مؤخرا سلسلة هجمات استهدفت مواقع امنية وقرى ومناطق في عدة محافظات اسفرت عن سقوط ضحايا في صفوف المدنيين والقوات الأمنية.
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