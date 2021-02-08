الإعدام بحق قاتل شرطي في محافظة ذي قار

2021/02/08 | 21:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ذي قار

اصدرت محكمة جنايات محافظة ذي قار، الإثنين، 08 شباط، 2021، حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق قاتل لمنتسب بالشرطة اثر خلافات سابقة.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "محكمة جنايات ذي قار اصدرت يوم الاحد الموافق 7 شباط حكما بالاعدام شنقا حتى الموت بحق المجرم ( ح .



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ح ) البالغ من العمر 42 عاما يسكن الناصرية الصالحية استنادا للمادة ( 406 قتل ) من قانون العقوبات العراقي".

واضاف البيان أن "الحكم جاء لارتكابه جريمة قتل منتسب الشرطة كاظم عنبر شراد اثر خلافات سابقة "، مبينا أن "هذا الحكم يأتي بعد انجاز التحقيق واعتراف المتهم بجريمته وتدوين اقواله بالاعتراف قضائيا واجراء كشف الدلالة القانوني" .

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