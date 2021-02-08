2021/02/08 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت وزارة الدفاع عن مداهمة ٦ مضافات والاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة الضخمة في داقوق .وذكرت الوزارة في بيان : ان مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية تمكنت من مداهمة ٦ مضافات والاستيلاء على٨ عبوات ناسفة على شكل برميل سعة ٥٠ لترا ،و عبوة واحدة على شكل برميل سعة ١٠٠ لتر ،و٤ عبوات على شكل انبوب محشى بمادتي تي أن تي والسيفور.واضافت : انه تم الاستيلاء كذلك على ادوات لصنع العبوات في المنطقة المحصورة بين قرية قنبص وسيكان بمحاذاة وادي الكور في داقوق بمحافظة كركوك./انتهى3

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