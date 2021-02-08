النائب مازن الفيلي:بيع الاراضي الزراعية احدى المشكلات المتبقية بقانون الموازنة العامة

2021/02/08 | 21:11 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مازن الفيلي ان بيع الاراضي الزراعية احدى المشكلات المتبقية بقانون الموازنة العامة .وقال الفيلي في تصريح متلفز :"نامل التوصل الى اتفاق بشان الاقليم يجنبنا تمرير الموازنة بالاغلبية ".واضاف:"ان الموازنة تم تضمينها /500 / مليار دينار لتعويض المقاولين , مشيرا الى ان الفائض من ارتفاع اسعار النفط سيذهب لسد العجز "./انتهى2

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