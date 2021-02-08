2021/02/08 | 21:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل قوات الاحتلال الاميركي تعزيز قواعدها اللاشرعية في المناطق التي تحتلها في الجزيرة السورية حيث أدخلت ظهر اليوم رتلاً محملاً بمواد لوجستية ومعدات ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دخول رتل أمريكي إلى الأراضي السورية قادماً من العراق) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دخول رتل أمريكي إلى الأراضي السورية قادماً من العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).