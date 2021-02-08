المطربة روبار رشيد تغني بأربع لغات لوحدة العراق

2021/02/08 | 21:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أربيل- وا ع- ايفان ناصر

كشفت المطربة الكردية روبار رشيد النقاب عن أغنية جديدة لها ستؤديها باللغات العربية والكردية والتركمانية والسريانية كتب كلماتها خمسة شعراء.

وقالت رشيد في تصريح خاص لوكالة الانباء العراقية (واع)، إن "الهدف من هذه الاغنية هو ايصال رسالة تعايش سلمي بين مختلف المكونات في محافظة كركوك"، مؤكدة أن "الاغنية تعبر عن الاعتزاز بجميع القوميات التي تسكن محافظة كركوك، وأنها دعوة لاشاعة التسامح وروح الاخوة والمحبة بين جميع المكونات العراقية".

وإضافت، أنه "سيتم العمل على تصوير الاغنية قريباً بطريقة الفديو كليب، وسيكون للازياء المتغيرة في تصوير الاغنية دور مهم يعكس التنوع الفلكلوري والاجتماعي للمحافظة"، مشيرة في الوقت نفسه الى أن "لديها ايضا مشاريع اخرى مستقبلية تتحدث عن وحدة العراق".

ودعت المطربة "الحكومتين الاتحادية وحكومة الاقليم الى بذل جهود اكبر في الاهتمام بالاعمال الفنية التي تدعو الى الوحدة ونشر ثقافة التسامح وتعزيز الهوية الوطنية في العراق الذي يمثل حضارة ضاربة في القدم".

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