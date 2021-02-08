النقل: افتتاح خط نقل بالحافلات لطلاب الجامعات في جانب الرصافة (صورة)

2021/02/08 | 21:13 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة النقل، الاثنين، عن فتح خط نقل ذو الدلالة (79) انطلاقا من باب المعظم باتجاه كلية الفنون الجميلة مرورا بالجامعة المستنصرية وساحة بيروت وساحة ميسلون الى بغداد الجديدة خدمة لنقل طلاب الجامعات ضمن خط النقل اعلاه.

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وأوضح مدير عام الشركة المهندس كريم كاظم حسين وفقا لبيان تلقى "ناس"، نسخة منه (8 شباط 2021)، ان " فتح هذا الخط يأتي استنادا الى توجيهات وزير النقل بإعادة فتح خطوط النقل داخل العاصمة بغداد وباقي المحافظات وبذل كافة الجهود والملاكات التشغيلية والادارية سعيا ًمن اجل إعادة الباصات واحياء العاصمة بغداد".

وأضاف حسين ان "تقديم خدمة نقل فئة الطلاب وقادة جيل المستقبل هو شرف لنا بتوفير باصات نقل متطورة وحديثة وآمنة ومكيفة".

وأكد بالقول "على طلابنا الالتزام بتوجيهات وزارة الصحة (الاجراءات الوقائية) بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات اثناء تواجدهم داخل الباصات بسبب الظروف الاستثناية الحالية متمنيا لهم النجاح والموفقية".

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