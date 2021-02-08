مريم الصادق المهدي للخارجية.. حمدوك يعلن تشكيل حكومة سودانية جديدة

2021/02/08 | 21:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الاثنين، تشكيلة الحكومة الانتقالية الجديدة، مؤكدا أن برنامجها يستند على الإصلاح وتحقيق السلام.

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