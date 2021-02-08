الاستخبارات العسكرية تستولى على عدد من العبوات ومساطر التفجير في صحراء الشامية

2021/02/08 | 21:18 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اعلنت خلية الاعلام الامني، الاثنين، عن تمكن الاستخبارات من الاستيلاء على عدد من العبوات الناسفة ومساطر التفجير في صحراء الشامية بمحافظة الانبار.

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