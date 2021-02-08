جامعة كركوك تنظم ماراثونا بمشاركة 160 طالب وطالبة

2021/02/08 | 21:18 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحضور رئيس جامعة كركوك الاستاذ الدكتور صباح احمد اسماعيل و مساعديه للشؤون الادارية والعلمية ، نظمت كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة كركوك يوم الاثنين 8 شباط 2021 ماراثون الجامعة تحت شعار "الرياضة لن تتوقف"، تأكيداً لدور المؤسسات التعليمية في مجابهة جائحة كورونا والحفاظ على سير العملية التعليمية ، بمشاركة التدريسيين والطلبة.

وقال عميد الكلية الاستاذ المساعد الدكتور محمد احمد صابر ان الماراثون شهد مشاركة نحو 160 طالب وطالبة من مختلف مراحل الدراسة الاولية ، واسفر عن فوز الطالب احمد جاسم محمد بالمركز الاول لمنافسات الطلاب ، وجاء بالمركز الثاني الطالب احمد صباح حسن ، وحل بالمركز الثالث زيد طارق عواد .

واوضح عميد الكلية ان الطالبة مينا طالب حميد احرزت المركز الاول لمنافسات الطالبات ، وحلت بالمركز الثاني الطالبة صوما نجم الدين ، فضلا عن حصول الطالبة مروة ساجد عبيد على المركز الثالث.

وفي ختام الماراثون جرى تكريم الفائزين الثلاثة الاوائل للفئتين (الطالبات - الطلاب) بميداليات البطولة وجوائز وشهادات تقديرية.

PUKmedia / كركوك / رزكارشواني

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