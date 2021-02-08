الموارد المائية: مباحثات إيجابية مع تركيا بشأن ملف المياه

2021/02/08 | 21:18 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، الاثنين، أن الوفد التركي سيصل إلى بغداد خلال الفترة القليلة المقبلة، لمناقشة تفاصيل بروتوكول التعاون في مجال نهر دجلة. وذكر الحمداني في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه “النور نيوز” أن “الحكومة العراقية قدمت مسودة بروتوكول للتعاون في مجال نهر دجلة الرئيس للجانب التركي”، مشيرا الى …

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