لقاحان جديدان لكورونا سيصلان العراق: التوزيع لجميع المحافظات و 4 فئات مشمولة

2021/02/08 | 21:20 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق – بغداد

أعلن مدير دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، اليوم الاثنين، قرب وصول لقاحات فيروس كورونا للعراق، فيما أشار إلى أن كل الاستعدادات انتهت.

وقال رياض الحلفي، في مقابلة متلفزة إن “وصول اللقاحات للعراق بات قريباً وكل الاستعدادات انتهت”، مبينا أن “لقاح استرازينيكا سيصل نهاية الشهر وسيوزع لجميع المحافظات”.

وأضاف الحلفي، أن “الاولوية ستكون لـ 4 فئات بتلقي اللقاح، وهم الكوادر الطبية والقوات الامنية وكبار السن ومرضى الأمراض المزمنة”، مشيرا بذات الوقت إلى أن “اللقاح الصيني سينوفارم سيصل ما بين نهاية الشهر أو بداية أذار”.

وتابع، أن “الشركات المصنعة ستباشر بتدريب الكوادر العراقية على كيفية تطعيم الناس ومتابعة الحالات التي تظهر عليها اعراض”.

وبشأن احتمالية فرض قيود صحية جديدة بعد الارتفاع الملحوظ بعدد الاصابات بالفيروس في البلاد، بين رياض الحلفي، أنه “لا تواجد قيود جديدة بل سنشدد على تطبيق الاجراءات السابقة”، مشددا على أن “ارتداء الكمامة اصبح ضرورة حتمية واخلاقية حفاظاً على حياة المواطنين”.

وبشان احتمالات العودة للحظر الجزئي أو الشامل، قال الحلفي، إن “العودة للحظر الجزئي او الشامل غير مطروح حاليا، وفي حال الوصول لمستويات عالية من الإصابات سنطلب مجدداً تطبيق الحظر والأمر تحدده ليس فقط الاصابات بل الحالات الخطرة والوفيات”.

واشار مدير دائرة الصحة العامة، إلى رفع “جملة من المقترحات إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية والتي ستعقد اجتماعاً هذا الأسبوع”.

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