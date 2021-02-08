2021/02/08 | 21:20 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، استعداد روسيا لإعادة العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي إلى طبيعتها.

وقال لافروف في بيان تم نشره اليوم الاثنين، إن روسيا مستعدة للتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشرط عدم تسييس أجندة الاتصالات بين الطرفين.

وتابع الوزير الروسي أنه أشار لرئيس الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أثناء لقاء جمعهما في موسكو، الجمعة الماضي، إلى مسؤولية بروكسل عن انهيار العلاقات بين الطرفين.

وقال الوزير: “لقد كانت أهمية بناء العلاقات بين روسيا والاتحاد على أساس منهجي موضوع محادثاتي مع جوزيب بوريل في موسكو.



وذكّرت له بأن الاتحاد الأوروبي هو الذي بادر في العام 2014 إلى تدمير مبنى العلاقات المتنوعة مع بلادنا، بعد سنوات من تشييده”، في إشارة إلى المواقف المناهضة لموسكو التي اتخذتها بروكسل من دخول شبه جزيرة القرم تحت سيادة الدولة الروسية واندلاع النزاع المسلح في منطقة دونباس (جنوب شرقي أوكرانيا) في العام 2014.

وقال بوريل، في منشور أصدره الأحد، بعد عودته من موسكو، إن روسيا تواصل الابتعاد عن الاتحاد الأوروبي، “معتبرة القيم الديمقراطية تهديدا وجوديا”، مضيفا أن وزراء خارجية دول التكتل سيبحثون احتمال فرض عقوبات على الجانب الروسي خلال اجتماعهم المرتقب يوم 22 فبراير بسبب قضية حقوق الإنسان.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لافروف: مستعدون للتعاون مع بروكسل في حال عدم تسييس أجندة اتصالاتنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لافروف: مستعدون للتعاون مع بروكسل في حال عدم تسييس أجندة اتصالاتنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).