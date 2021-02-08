الحشد الشعبي: ساهمنا بتفكيك اثنين من اخطر خلايا النائمة في ديالى

2021/02/08 | 21:20 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن الناطق باسم محور ديالى للحشد الشعبي صادق الحسيني ، الاثنين، عن تفكيك اثنين من اخطر خلايا داعش النائمة في قاطع حوض حمرين.

وقال الحسيني في حديث لـ/ المعلومة/،ان” استخبارات الحشد الشعبي بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية نجحت في الايام الماضية من اختراق نوعي لاثنين من خلايا داعش النائمة ضمن مدن حوض حمرين(70كم شمال شرق بعقوبة) واعتقال ااغلب افرادها”.

واضاف الحسيني،ان” افراد الخليتين شاركوا في اعمال ارهابية متعددة بالاضافة الى نيتهم استهداف مواقع امنية واخرى مدنية في بعض مدن حوض حمرين مؤكدا بان اعترافات المعتقلين ستظهر قريبا للراي العام في ديالى لتظهر الجرائم التي ارتكبوها بحق الابرياء”.

وكانت استخبارات الحشد الشعبي نجحت في تفكيك العديد من خلايا داعش النائمة بالتنسيق مع بقية التشكيلات الامنية في ديالى خلال الاشهر الماضية”.انتهى 25ف

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