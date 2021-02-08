المثليّة الجنسيّة لدى العبّاسيين .. - هاتف بشبوش

2021/02/08 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#هاتف_بشبوش يعيبون العاهرات والأماتولايعرفون َ في النهايةِأنهم ، مؤخراتٌ مسحوقةالخليفة الأمين بن هارون الرشيد إبن زبيدة ، قرشي هاشمي عباسيُّ عربي المنتمى والمنسبِ ، ليس كما غالب الخلفاء أبناء جواري أجنبيات .



كان الرجل هذا مثلي يحب الغلمان مما أدى لإضطرار أمه زبيدة أن تجلب له أجمل النساء بعد أن تحلق شعورهن وتجعلهن يلبسن ملابس الرجال ولم ينفع ، فمخ هذا الرجل قد قفل على الغلمان المردان .



وفي أحد معا ......





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