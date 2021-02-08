الحركة الطلابية المغربية مغيبة سياسيا - التيبي الحبيب

2021/02/08 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#التيبي_الحبيب الحركة الطلابية المغربية مغيبة سياسيا.احيت فصائل طلابية مغربية ومعها القوى المناضلة الذكرى 48 لحظر الاتحاد الوطني لطلبة المغرب.



فما هي شروط هذه الذكرى اليوم؟ ما هي الأفاق؟تعيش الجامعات المغربية على وقع انهيار التعليم العمومي وفشل المنظومة التعليمية في توفير التكوين والتأطير الذي تستوجبه متطلبات سياسة تعليمية تخدم تقدم شعبنا وحتمية خروجه من دائرة الجهل والتخلف.



التعليم الجامعي لم يع ......





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