وحدة القوى المدنية الديمقراطية ضمانة التغيير المنشود - صادق إطيمش

2021/02/08 | 21:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صادق_إطيمش الفشل الذي رافق الأحزاب المتنفذة من احزاب الإسلام السياسي والأحزاب التي شاركتها مأساة المحاصصات والشراكات في النهب والسلب والإبتزاز والتهجير والبطالة والتخلف الإجتماعي والإقتصادي والثقافي،أظهر للناس بما لا يقبل الشك الضرورة الحتمية للتغيير الذي يتحدث عنه الناس في كل مكان وما عليهم إلا تحقيقه فعلاً من خلال تقديم البديل الآخر والمختلف فعلا عن القوى المتنفذة اليوم .



هذا البديل الذي ينبغي ان يطرح نفسه ......





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