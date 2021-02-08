2021/02/08 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نائبة: موقف الحكومة ضعيف أزاء مصير مختطفات المكون التركماني نيجرفان البارزاني يدعو بغداد إلى تطبيق إتفاق سنجار وتعويض الآيزيديين بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري اكد رئيس إقليم كردستان نيجيرفان البارزاني العمل على جعل قضاء سنجار محافظة،داعياً الحكومة الاتحادية إلى تعويض الإيزيديين وتطبيق اتفاق سنجار.والقى نوزاد هادي مستشار رئيس الاقليم كلمة البارزاني خلال […]

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