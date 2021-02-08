شاهد: رئيس السلطة القضائية الايرانية في بغداد..زيارة مهمة في توقيت مهم

2021/02/08 | 21:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مراسل قناة في العاصمة العراقية بغداد، وصول رئيس السلطة القضائية الى بغداد مساء اليوم الإثنين في زيارة تستغرق 3 ايام بدعوة رسمية من رئيس مجلس القض...

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