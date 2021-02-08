2021/02/08 | 21:44 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية ضبط تهريب معمل متكامل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي بمحافظة البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم ضبط تهريب معمل متكامل لانتاج الفوشار مع التعبئة والتغليف مخالف للضوابط والتعليمات ولم يصرح به".

وأضاف البيان، أنه "تمت احالة المضبوطات الى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الاجراءات بحق المقصرين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط تهريب معمل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط تهريب معمل في منفذ ميناء أم قصر الشمالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).