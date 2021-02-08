مصرف الرشيد يوجه طلباً لذوي المتقاعدين المتوفين

2021/02/08 | 21:44 - المصدر: وكالة ناس

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مصرف الرشيد يدعو ذوي المتقاعد المتوفي مراجعة المصرف للابلاغ عن الوفاة لمنع حالات التلاعب

دعا مصرف الرشيد اليوم الاثنين الموافق ٨ شباط ٢٠٢١ ذوي المتقاعد المتوفي مراجعة المصرف للابلاغ عن الوفاة بأسرع وقت ممكن

وأوضح المكتب الاعلامي أن هذه الدعوة جاءت لمنع اي حالة تلاعب قد تحصل براتب المتوفي بعد الوفاة وبالتالي يترتب تبعات مالية على ذويه

ومن جانب اخر نؤكد على ضرورة الاحتفاظ بالبطاقة الخاصة بالراتب والرقم السري وعدم تسليمها لاي جهة

المكتب الاعلامي لمصرف الرشيد

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