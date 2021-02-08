البيت الأبيض: واشنطن ستلتزم بالاتفاق النووي إذا امتثلت له طهران

2021/02/08 | 21:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي، الاثنين، إن الرئيس الأميركي، جو بايدن، يؤكد أنه في حال إمتثال إيران بالاتفاق النووي، فإن الولايات المتحدة ستلتزم به.

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