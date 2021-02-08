أول تعليق من سرايا السلام بشأن الانتشار العسكري في بغداد وبعض المحافظات

2021/02/08 | 21:47 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز أعلنت سرايا السلام، اليوم الاثنين، نتائج اجتماع عقدته بعد الكشف عن مخطط لـ”استهداف المقدسات”، مشيرة إلى تنسيقها مع الأجهزة الأمنية من أجل إحباط ذلك المخطط.المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي قال خلال تصريح صحفي، إن “الاجتماع بقادة السرايا العسكريين خرج باعلان الجهوزية التامة والبدء بانتشار السرايا في المحافظات المهددة وهي بغداد وكربلاء …

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