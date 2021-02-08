إيطاليا تسجل تراجعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

2021/02/08 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 7970 إصابة جديدة بعدوى فيروس كورونا، مع رصد 307 حالات وفاة ناجمة عن المرض.

وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7970، ليصل العدد العام إلى مستوى 2644707 حالات.

ويمثل هذا العدد انخفاضا كبيرا لمؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا الذي بلغ في 6 فبراير 13442 حالة، وفي 7 فبراير 11641.

وأضافت الوزارة أنها رصدت 307 وفيات ناجمة عن المرض، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 91580 حالة.

وسبق أن بلغ مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد يوم 6 فبراير 385 حالة، وفي 7 فبراير 270.

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد المتعافين من المرض إلى 2133523 شخصا بعد رصد 15082 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

وسبق أن مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية لاحتواء جائحة فيروس كورونا في البلاد حتى نهاية شهر أبريل.

وأطلقت إيطاليا إلى جانب باقي دول الاتحاد الأوروبي، يوم 27 ديسمبر 2020، حملة تلقيح جماعي ضد فيروس كورونا المستجد.

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