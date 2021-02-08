سرايا السلام تعلن نتائج اجتماع عقدته بعد الكشف عن مخطط لـ”استهداف المقدسات”

2021/02/08 | 22:00 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت سرايا السلام، اليوم الاثنين، نتائج اجتماع عقدته بعد الكشف عن مخطط لـ”استهداف المقدسات”، مشيرة إلى تنسيقها مع الأجهزة الأمنية من أجل إحباط ذلك المخطط.

وقال المتحدث باسم السرايا صفاء التميمي خلال تصريحات صحفية تابعتها “تقدم”، إن “الاجتماع بقادة السرايا العسكريين خرج باعلان الجهوزية التامة والبدء بانتشار السرايا في المحافظات المهددة وهي بغداد وكربلاء والنجف”، مشيراً إلى أن “التهديد يشمل المساس بمقدسات الشيعة والسنة وكذلك مقدسات غير المسلمين”.

وأضاف التميمي “كان لدينا تنسيق مع الأجهزة الأمنية العراقية ولم نبخل بالمعلومات”، مؤكداً أن “العمل يتم بتنسيق عال بين السرايا وقوات الأمن من اجل التوصل للإرهابيين، وإحباط مخططاتهم”.

وأوضح، أنه “سيكون هناك انتشار أمني مكثف في المناطق المهددة”.

يشار إلى أن محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، كشف في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن مخطط للهجوم على بعض “المقدسات” في بغداد والمحافظات.

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