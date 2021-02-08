2021/02/08 | 22:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري استقبل رئيس الادعاء العام، سالم محمد نوري، اليوم الاثنين، رئيس السلطة القضائية في ايران، ابراهيم رئيسي.وذكر إعلام مجل القضاء، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “رئيس الادعاء العام، القاضي سالم محمد نوري استقبل رئيس السلطة القضائية في جمهورية ايران الاسلامية، اية الله ابراهيم رئيسي والوفد المرافق له في مطار […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الادعاء العام يستقبل رئيس السلطة القضائية في ايران المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الادعاء العام يستقبل رئيس السلطة القضائية في ايران) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الادعاء العام يستقبل رئيس السلطة القضائية في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).