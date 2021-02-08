2021/02/08 | 22:00 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعتقلت قوات الآسايش في ناحية بيرمكرون، ارهابيا يتنتمي لصفوف تنظيم داعش الاجرامي يحمل الجنسية الأمريكية.

وبحسب المعلومات المتوفرة لدى PUKmedia، فان الداعشي ويلقب بـ (ابو لادن) ويشغل منصب ما يسمى بـ(أمير)، تم اعتقاله من قبل من قوات اسايش السليمانية في ناحية بيرمكرون التابعة لقضاء دوكان ضمن محافظة السليمانية، خلال الايام المنصرمة.

وتشير المعلومات الى ان الارهابي تم اعتقاله من قبل قوات الاسايش يوم الجمعة الفائتة الموافق 2021/2/5، واسمه (و.خ.ج) ويلقب بـ (ابو لادن)

PUKmedia خاص

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آسايش السليمانية تعتقل داعشيا أمريكيا) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آسايش السليمانية تعتقل داعشيا أمريكيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).