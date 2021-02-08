ابو علي البصري: داعش لم يتنه وتفجير الطيران كان رسالة لاميركا

2021/02/08 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اعلن معاون رئيس اركان الحشد الشعبي ابوعلي البصري،الاثنين، ان داعش لم ينته وقد انتقل الى حرب العصابات وتوقيت تفجير الطيران كان رسالة للادارة الاميركية الجديدة.

وذكر البصري في تصريح صحفي، اليوم (8 شباط 2021)، ان "تنظيم داعش لم ينته في العراق وانما انتقل الى الخفاء وحرب العصابات".

واضاف، ان "توقيت التفجير في ساحة الطيران كان رسالة للادارة الاميركية الجديدة".

واوضح، انه "لا نستبعد أن تكون عملية التفجير نفذت بطلب من الخارج".

وتابع، أن "هناك تواجدا قويا للحشد لمواجهة داعش على الحدود مع سوريا الى جانب شرطة الحدود كما لدينا حضور مختصر على الحدود الشرقية والجنوبية".

واشار أن "الحشد لا يتدخل في الانتخابات لكننا نأمل أن تكون نزيهة وحرة".

وكان قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي قد اكد في وقت سابق، الاثنين، ضرورة استمرار اليقظة وتعزيز التعاون ودعم الشركاء المحليين لهزيمة تنظيم داعش ومنع انتعاش أفكاره المتطرفة، محذرا من أن التنظيم لا يزال يشكل خطرا على الولايات المتحدة.

ا.ح

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