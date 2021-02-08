2021/02/08 | 22:00 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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حذرت الأخصائية في أمراض المناعة، كسينيا بوتشاروفا، من أمراض خطيرة قد تشير إليها ظهور الهالات السوداء حول العينين.

وتقول الدكتورة الروسية، ان الروتين اليومي وكذلك نمط الحياة، يؤثران كثيرا في حالة ولون البشرة في هذه المنطقة.

وتوضح بوتشاروفا، "تسبب عوامل عديدة عادة ظهور الهالات السوداء تحت العينين، من بينها قلة النوم، الإفراط في تناول الشاي والقهوة والتدخين، التي تؤثر جميعها سلبا في نمط الحياة، وكذلك العمل الليلي، واستخدام الكمبيوتر والأجهزة الالكترونية الأخرى لفترات طويلة، وكذلك عدم توافق ساعات العمل والراحة".

وتضيف، ومع ذلك قد يشير ظهور هذه الهالات السوداء، إلى وجود أمراض خطيرة، مثل نقص التأكسج Hypoxia (نقص إمداد أنسجة الجسم بالأكسجين اللازم للعمليات الحيوية).

وتذكر، "غالبا ما يكون سبب نقص التأكسج مرتبطا بنقص العناصر المعدنية مثل الحديد.



وقد يكون مرتبطا بأمراض الكبد والكلى، التي تتطلب مراجعة الطبيب الأخصائي لتشخيص سبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين".

وتبين، في بعض الحالات، يمكن أن يكون سبب ظهور الهالات السوداء تحت العينين، مسألة شخصية، حيث يكون الجلد في هذه المنطقة عند البعض رقيقا، ومع التقدم بالعمر يصبح الجلد رقيقا جدا.

وتشير إلى انه، "قبل كل شيء يجب استشارة أخصائي الأمراض الباطنية، لمعرفة السبب، واستبعاد المشكلات الطبية الخطرة مثل فقر الدم وأمراض الكلى والكبد والقلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي وغيرها".

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