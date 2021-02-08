ضريبة الدخل والمواطن

2021/02/08 | 22:01 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

ان الضريبة لا تفرض ولا تلغى الا بقانون

يصدر بموجب الاصول الدستورية للبلد

الذي يشرعه ،والقانون الضريبي يشبه

بهذا المضمار القانون الجنائي .



فكما

انه لا توجد جريمة ولا عقوبة الا بن

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