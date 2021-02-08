2021/02/08 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مؤشرات سوق النفط – فلاح العامري بشكل عام فان التذبذب المستمر في اسعار النفط ينتج عن كثرة العوامل التي تؤثر على توازن العرض والطلب على النفط الخام ومشتقاته.فتارة يضعف تاثير بعضها وبعد فترة يقوى تاثيرها وهكذا تستمر هذه الدورة مع دخول عوامل طارئة تساهم في زعزعة استقرار السوق.على العموم نامل ان تبقى المؤشرات الإيجابية […]

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