2021/02/08 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كهرباء السعدون..جهد إستثنائي لإصلاح المنظومة المتضررة بالأحوال الجوية بغداد- الزمان سبب هطول الامطار الغزيرة خلال اليوميين الماضيين، عطل شبكات الكهرباء وسقوط اعمدة وقطع اسلاك، مما اثقل عمال الصيانة بهدف اصلاحها، وحملت منطقة البتاويين القسط الاكبر، من حوادث انقطاع التيار الكهربائي، بين مناطق بغداد الاخرى.ويعزو خبراء ذلك الى تقادم الشبكة وتقاطع الاسلاك فضلاً عن […]

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