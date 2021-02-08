2021/02/08 | 22:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأردن بلد كل العرب – جواد عبد الجبار العلي الجهود الرائعة والحثيثة التي بذلها جلالة الملك عبد الله بن الحسين ، لايصال لقاح كورونا الى المملكة والتسارع والتحاور مع كل البلدان التي تخصصت بصنع اللقاح ..والعمل على تلقيح كافة ابناء الشعب الاردني والمقيمين العرب … اثمرت عن وصول الدفعات الاولى منه ، بعدما نال […]

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