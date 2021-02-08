وفاة اول نائب امريكي بفيروس كورونا

2021/02/08 | 22:12 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / توفي النائب الجمهوري الأمريكي رون رايت، اليوم الاثنين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليكون بذلك أول نائب في الكونغرس يفقد حياته جراء مرض كوفيد – 19.وأعلن موقع / دالاس مورنينغ نيوز/ وفاة النائب رايت(67 سنة) الذي كان يعاني أيضا من سرطان الرئة.وذكر بيان لمكتب رايت أنه : سيبقى في الذاكرة كنائب محافظ دستوري.لقد كان رجل دولة، وليس منظرا.وكان المكتب أفاد في 27 كانون الثاني الماضي بإصابة رايت بفيروس كورونا المستجد، موضحا أنه لم يتلق اللقاح المضاد للمرض./انتهى3

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