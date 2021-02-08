2021/02/08 | 22:12 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس السلطة القضائية الايرانية اية الله ابراهيم رئيسي ان الشهيدين قاسم سليماني وابومهدي المهندس بتضحياتهما ودمائهما صنعا الأمن والاستقرار لايران ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشهيدان سليماني والمهندس صنعا الامن والاستقرار للمنطقة كلها) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشهيدان سليماني والمهندس صنعا الامن والاستقرار للمنطقة كلها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).